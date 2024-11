Zwischen Anglern und Stand-up-Comedy: Das ist am Sonntag in Magdeburg los

Messe Magdeburg - Für Angelfans hat Magdeburg dieses Wochenende was ganz Besonderes an Land gezogen: In zwei Hallen und auf der Außenfläche tummeln sich in der Messe Magdeburg mehr als 80 Aussteller. Neben den Ständen gibt es außerdem ein Bühnenprogramm und Influencer aus der Szene. Die Tageskarte kostet 13 Euro, ermäßigt 9 Euro, und kann auch online gekauft werden. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.