Achtung, MVB-Fahrgäste: Baustelle sorgt für Änderungen im Fahrplan

Magdeburg - Fahrgäste , die in der Nacht die Busse der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) benutzen, müssen in den kommenden Tagen mit Fahrplanänderungen rechnen.

Aufgrund einer Baustelle müssen in Magdeburg mehrere Busse der MVB eine andere Route als geplant fahren. (Symbolbild) © Stefan Deutsch/Magdeburger Verkehrsbetriebe

Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung in der Carl-Miller-Straße. Diese wird vorübergehend zur Einbahnstraße und kann dadurch nur in Richtung Sternstraße befahren werden, teilte das Unternehmen mit.

Ab Montag sollen deshalb die Buslinien N3, N4 und N5 in Richtung Reform, Ottersleben und Diesdorf für voraussichtlich vier Tage über die Harnackstraße, Sternstraße und Erich-Weinert-Straße fahren.

Auch die Buslinie 59 wird in Richtung ZOB über die Harnackstraße und Erich-Weinert-Straße fahren müssen.

In Richtung Alter Markt fahren die Nachtlinien wie gewohnt. Die Linie 59 behält in Richtung Stadtpark ebenfalls ihre übliche Linienführung.