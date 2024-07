Anzeigetafeln an MVB-Haltestellen bleiben einen Tag lang aus: Das ist der Grund!

Magdeburg - Am Mittwoch werden einige Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) gleich zweimal auf die Anzeigetafeln der Haltestellen schauen. Denn diese werden nichts anzeigen.

Für den gesamten Mittwoch sind alle digitalen Anzeigetafeln der Magdeburger Verkehrsbetriebe ausgeschaltet. © Tim Stein/Magdeburger Verkehrsbetriebe

Die Einschränkung sei nicht regional, sondern betreffe alle stadtweiten Haltestellen, teilte das Unternehmen mit.

Grund für die Abschaltung seien Wartungsarbeiten am Server, der das System am Laufen hält. Am Donnerstag sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren.

Die Verkehrsbetriebe bitten deshalb um Verständnis bei allen Fahrgästen und geben gleichzeitig Tipps, wie man alternativ an Fahrplaninformationen gelangt.

Allen voran wird empfohlen, die Webseite der MVB aufzurufen. Dort gibt es die Fahrplanauskunft sowie Auskünfte über die geplanten Abfahrtszeiten mit Echtzeitanzeige.