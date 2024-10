Ausflügler, aufgepasst! Diese MVB-Linien fahren am Sonntag anders

Die Auswirkungen sollen am Sonntag bis 12 Uhr zu spüren sein. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Arbeiten an der Weiche andauern.

Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1 und 9, teilte das Unternehmen mit. Eine Baustelle an einer Straßenbahnweiche an der Klosterwuhne zwingt diese zu einer Umleitung.

Die in Fahrtrichtung Kannenstieg befindliche Haltestelle Hanns-Eisler-Platz wird solange in der Straße Kannenstieg und in Fahrtrichtung Kastanienstraße in der Hans-Grundig-Straße (Rückseite des Kannenstieg-Centers) platziert.