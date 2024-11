Bauarbeiten an Nordbrückenzug und Ring: Das ändert sich für Straßenbahnen und Autos in Magdeburg

Magdeburg - Am Nordbrückenzug und dem Magdeburger Ring wurde fleißig gebaut. Mit der Freigabe der Strecken gibt es Änderungen für Auto- und Straßenbahnfahrer.

Die Bauarbeiten am Ring sind aber noch nicht ganz abgeschlossen: Ab dem 29. November erfolgt der Rückbau der alten Südfahrspur, weshalb der Verkehr Richtung Süden über die Nordstrecke geführt wird.

Außerdem wird die Auffahrt von der Ernst-Reuter-Allee (City-Tunnel) in Richtung Norden geöffnet sowie die Abfahrten an der Albert-Vater-Straße zur B1 und nach Olvenstedt und Helmstedt.

Nach zwei Jahren Bauzeit wird am heutigen Freitag ein neuer Abschnitt des Magdeburger Rings befahrbar sein.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe ( MVB ) haben mitgeteilt, dass in den nächsten zwei Tagen neue Strecken freigegeben werden.

Am Samstag enden die Bauarbeiten am Nordbrückenzug. Die Linie 6, die zwischen Herrenkrug und Diesdorf unterwegs ist, fährt daher wieder in beide Richtungen über die Brücke.

Die Umleitung der Linie 6 über den Strombrückenzug entfällt also.