Magdeburg voller Baustellen: Das ändert sich ab Montag bei Straßenbahn und Bussen

Magdeburg - Erst die Ringbrücke am Damaschkeplatz, nun die Eisenbahnunterführung Hallische Straße: In Magdeburg wird viel gebaut. Für die Öffis ändert sich einiges - aber nicht nur zum Negativen.

Für die Haltestellen Jordanstraße, Halberstädter / Leipziger Straße und Am Fuchsberg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen der Linie 47 eingerichtet. Dieser ist zwischen Südring und Porsestraße über S-Bahnhof Buckau im Einsatz. Die Busse 59, N3, N4 und N5 umfahren die Hallische Straße über die Carl-Miller-Straße.

Um die Magdeburger Baustellenzeit ein bisschen angenehmer zu machen, haben die MVB entschieden, ihr 24-Stunden-Ticket ab dem heutigen Sonntag für 3 Euro statt 7,10 Euro anzubieten. Das Ticket wird bis zum 31. August vergünstigt, allerdings nur über die FAIRTIQ-App.

"Wir wissen, dass die umfangreichen Bauarbeiten in der Innenstadt für unsere Fahrgäste eine Geduldsprobe sind", so MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel in der Pressemeldung.

"Mit einer vertrieblichen Sonderaktion setzen wir ein Zeichen: Wer in dieser Zeit das Auto stehen lässt und Bus und Bahn nutzt, wird belohnt."

Weniger Autos bedeuten immerhin weniger Staus, so die MVB-Chefin. "Davon profitieren letztlich alle."