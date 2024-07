MVB-Netz in Rothensee gesperrt: Diese Änderungen gelten für eine Woche

Im Magdeburger Stadtteil Rothensee sorgen eine Woche lang notwendige Arbeiten am MVB-Netz für Fahrplanänderungen. © Magdeburger Verkehrsbetriebe

Von Freitagabend (26. Juli) bis zum 5. August werden keine Straßenbahnen nach Rothensee und zum Barleber See fahren.

Für notwendige Gleisarbeiten muss das dortige Schienennetz gesperrt werden. So wird unter anderem das neu gebaute Gleisdreieck am Straßenbahnbetriebshof Nord an das Streckennetz angeschlossen.

Grund dafür ist das Elbehochwasser im Jahr 2013. Der August-Bebel-Damm wurde damals überflutet und die Straßenbahnstrecke stark beschädigt.

Dies nahmen die MVB zum Anlass, das Netz in Rothensee umzubauen und die Bahnsteige zu modernisieren.

In dieser Zeit werden Busse als Ersatzverkehr bereitgestellt.