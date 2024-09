Weiße Flotte stellt Fährbetrieb in Magdeburg ein!

Die Fähre in Buckau ist weiterhin im Einsatz. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. AG (MVB) am Dienstag mitteilte, sei der Grund dafür der steigende Pegelstand der Elbe und Treibgut, welches sich in den Seilen der Fähre verfangen hat.

Eine Überfahrt des Fährschiffs in Westerhüsen ist daher momentan nicht möglich.