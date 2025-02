Weitere Bauarbeiten für Nord-Süd-Verbindung in Magdeburg: Das ändert sich im Verkehr

Magdeburg - In den kommenden Tagen werden die Bauarbeiten der 2. Nord-Süd-Verbindung vom Hauptbahnhof zum Hermann-Bruse-Platz für die Straßenbahn in Magdeburg fortgesetzt. Auf diese Änderungen müssen sich Autofahrer und Fußgänger einstellen.

Die Umverlegung der Leitungen wird sich bis 2026 ziehen, der neue Kanal soll an dieser Stelle jedoch bis Ende 2025 fertiggestellt werden.

Es soll ein Mischwasserkanal in offener Bauweise umverlegt werden. Während der Bauzeit ist es daher erforderlich, die Abwasserleitungen oberirdisch zu führen und eine Heberanlage zu installieren.

Nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ( MVB ) werden die Arbeiten im Bereich des Editharings umgesetzt. Hierfür müssen Leitungen der Stadtwerke verlegt und neu gebaut werden.

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Zum selben Zeitpunkt finden weitere Bauarbeiten am Magdeburger Ring statt. Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Ostseite wird nun auf der Westseite weitergebaut. Außerdem sind die ersten Maßnahmen zwischen der bestehenden Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, der Viktor-von-Unruh-Straße und der Schrote angelaufen.

Der Gleisbau im Bereich des Magdeburger Rings soll dann ab 2026 starten. 2026 sollen auch alle neuen Fahrspuren für den Autoverkehr vollständig nutzbar sein.