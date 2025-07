27.07.2025 10:43 Achtung, Autofahrer! Hier wird vom 28. Juli bis 1. August in Magdeburg geblitzt

In der kommenden Woche baut die Polizei an vier Standorten in Magdeburg wieder Blitzer auf.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Fuß vom Gas! In der kommenden Woche baut die Polizei an vier Standorten in Magdeburg wieder Blitzer auf. TAG24 gibt Euch den Überblick, wo mit Radarfallen zu rechnen ist. Alles in Kürze Vom 28. Juli bis 1. August wird in Magdeburg geblitzt

Blitzer an vier Standorten in Magdeburg aufgebaut

Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen 30 und 50 km/h

Autofahrer sollen sich an Höchstgeschwindigkeiten halten

Kontrollen in Neustädter Feld, Sudenburg, Neue Neustadt und Brückfeld Mehr anzeigen In Magdeburg wird in der kommenden Woche wieder geblitzt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Neustädter Feld Straße: Burgstaller Weg

Geschwindigkeit: 30 km/h Sudenburg Straße: Otto-Richter-Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Neue Neustadt Straße: Ebendorfer Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

