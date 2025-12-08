 6.346

Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 8. bis 12. Dezember in Magdeburg geblitzt

Das Ordnungsamt Magdeburg plant in der Woche vom 8. bis 12. Dezember wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern zu kontrollieren.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Fuß vom Gas! In der Woche vom 8. bis 12. Dezember wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren.

In Magdeburg wird kommende Woche wieder geblitzt. (Symbolfoto)
In Magdeburg wird kommende Woche wieder geblitzt. (Symbolfoto)  © Pia Bayer/dpa

Altstadt

  • Straße: Ernst-Reuter-Allee
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Stadtgebiet

  • Straße: B1
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Stadtfeld West

  • Straße: Kümmelsberg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa

