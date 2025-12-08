6.346
Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 8. bis 12. Dezember in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Fuß vom Gas! In der Woche vom 8. bis 12. Dezember wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren.
Altstadt
- Straße: Ernst-Reuter-Allee
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Stadtgebiet
- Straße: B1
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Stadtfeld West
- Straße: Kümmelsberg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
