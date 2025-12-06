Brückenabriss in Halberstädter Straße beendet: Wie es jetzt weitergeht
Magdeburg - Der nächste Schritt ist geschafft: Im Magdeburger Ringbrücken-Chaos konnten die Abrissarbeiten in der Halberstädter Straße vorzeitig beendet werden.
Seit Freitag ist die Ringbrücke über der Halberstädter Straße jetzt dem Erdboden gleich - und das eine Woche früher als gedacht.
Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, konnte demnach die Hellestraße (Sudenburg) wieder für den Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr freigegeben werden.
Auch die Parkplätze zwischen Hellestraße und Halberstädter Straße dürfen jetzt wieder genutzt werden.
Am Montag beginnen dann zunächst die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit Gleisbauarbeiten in dem Bereich, deshalb muss die Halberstädter Straße auch weiter gesperrt bleiben.
Ab dem 8. Januar wird dann auch endlich die Behelfsbrücke gebaut, sodass ab voraussichtlich Ende März der Ring wieder durchgängig befahren werden kann.
Neubau über dem Damaschkeplatz eifrig befahren
An den Ringbrücken über dem Damaschkeplatz, der Brenneckestraße und der Halberstädter Straße wurden im vergangenen Sommer massive Mängel aufgedeckt. Seitdem werden die Überführungen nach und nach weggerissen und Ersatzbauten errichtet.
Der Neubau über dem Damaschkeplatz wird bereits eifrig befahren, die Arbeiten in der Brenneckestraße sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen werden, hieß es vonseiten der Stadt.
Titelfoto: Peter Gercke/dpa