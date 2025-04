Blitzer-Marathon in Sachsen-Anhalt: Wann und wo Ihr aufpassen müsst

Magdeburg - In den kommenden Tagen sollten Autofahrer besonders vorsichtig unterwegs sein. Derzeit stehen wieder europaweite Schwerpunktkontrollen an - und Sachsen-Anhalt macht mit.

Roadpol führt in der kommenden Woche wieder einen Blitzermarathon durch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Besonders in der Woche vom 7. bis 11. April will die Landespolizei beim sogenannten "Speedmarathon" wieder vermehrt die Geschwindigkeit der Autofahrer überprüfen. Am Mittwoch, dem 9. April, müsst Ihr besonders auf Blitzer aufpassen.

Zwar gab die Polizei keine konkreten Standorte für die Radarfallen an. Es ist aber zu erwarten, dass besonders die Bundesstraßen und Autobahnen in den Fokus rücken, genauso wie die größten Städte im Land.

So lag auch in 2024 das Augenmerk auf Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und Stendal. Das bedeutet aber nicht, dass die Kontrollen ausschließlich an diesen Orten stattfinden.

Bis zum Jahresende will Roadpol, der Zusammenschluss der Verkehrspolizeien teilnehmender EU-Länder, weitere Kontrollaktionen durchführen. Oft werden dabei konkret Lkw und Busse geprüft. Ein weiterer "Speedmarathon" soll demnach Anfang August stattfinden.