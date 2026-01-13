Mit Glasscheibe bedroht: Polizeieinsatz endet im Krankenhaus

Magdeburg - Bei dem Versuch einen Haftbefehl durchzusetzen, widersetzte sich ein 31-Jähriger den polizeilichen Maßnahmen und drohte den Beamten mit körperlicher Gewalt.

Nach dem Eintreffen von weiteren Einsatzkräften konnte der 31-Jährige in Gewahrsam genommen werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich das aggressive Verhalten des Mannes. Er leistete den Anweisungen der Polizisten keine Folge und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Laut Polizeibericht schlug der Mann seinen Kopf gegen eine Fensterscheibe, wodurch diese zerbrach und er Verletzungen an Kopf und Armen erlitt. Dies hielt den Mann allerdings nicht davon ab, eine circa 35 cm lange Glasscherbe zu nutzen, um die Polizisten damit zu bedrohen.

Durch die Unterstützung von weiteren Einsatzkräften war es möglich, den 31-Jährigen am Boden zu fixieren. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vorerst unter polizeilicher Aufsicht in ein Krankenhaus gebracht.