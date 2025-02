AfD kopiert CDU-Migrationsantrag: Koalition will Abstimmung vertagen

Eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD löste im Bundestag Empörung aus. In Sachsen-Anhalt soll eine Wiederholung am Donnerstag vermieden werden.

Von Christopher Kissmann Magdeburg - Die schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt will den umstrittenen Migrationsantrag der Landtags-AfD in den Innenausschuss überweisen und so eine Abstimmung zur Sache vertagen.

CDU-Fraktionschef Guido Heuer (58) verspricht, dass es keine CDU-Stimmen zum AfD-Antrag geben wird. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa Die AfD will am morgigen Donnerstag wortgleich den Fünf-Punkte-Migrations-Plan von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Parlament in Magdeburg einbringen. "Das ist schlichtweg ein Plagiat, was die AfD dort gemacht hat", sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer. Im Bundestag hatte die Union den umstrittenen Merz-Antrag Ende Januar mit Stimmen der AfD und der FDP durch das Parlament gebracht - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und viele andere warfen Merz daraufhin einen "Tabubruch" vor. Magdeburg Politik Landesregierung in der Kritik: Zuschüsse für luxuriöse E-Autos Eine bindende Wirkung hat der Beschluss nicht, der sieht etwa dauerhafte Grenzkontrollen, Zurückweisungen an den Grenzen und einen zeitlich unbefristeten Ausreisearrest für ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder vor. Der AfD-Antrag bringt die CDU in Sachsen-Anhalt unter Druck. Inhaltlich ist sie für einen solchen Kurs, doch in der Koalition ist vereinbart, dass grundsätzlich gemeinsam abgestimmt wird. Das ist schwierig, weil die SPD-Fraktion den Antrag ablehnt.

In der Koalition wird gemeinsam abgestimmt