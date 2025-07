Diese Städte in Sachsen-Anhalt sollen künftig Flüchtlinge aufnehmen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt soll die Erstaufnahme von Geflüchteten künftig vor allem an den Standorten Halberstadt und Stendal erfolgen.

Die Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal soll zukünftig eine primäre Anlaufstelle sein. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Mehrere dezentrale Außenstellen zur Erstaufnahme von Geflüchteten sind unwirtschaftlich, man braucht an allen Orten Verwaltungsmitarbeiter, Wachschutz und Betreuungspersonal", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

"Deshalb wollen wir uns perspektivisch auf den Hauptstandort Halberstadt und die Nebenstelle Stendal konzentrieren."

Im vergangenen Jahr waren fünf Außenstellen der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt geschlossen worden - in Bernburg, Blankenburg, Merseburg, Oberharz am Brocken und ein zusätzliches Objekt in Halberstadt.

Vor einigen Wochen wurde zudem die Außenstelle in Quedlinburg geschlossen.