Dankeschön für gemeinsames Jahr: Abgeordnete im Landtag erhalten Nussknacker

Magdeburg - Manchmal geht es im Landtag von Sachsen-Anhalt hart zur Sache - doch am letzten Sitzungstag des Jahres herrschte im Magdeburger Plenarsaal zu Beginn der Sitzung eine fröhliche Stimmung.

Die Abgeordneten des Landtags von Sachsen-Anhalt haben am letzten Sitzungstag eine kleine Überraschung erhalten. © Christopher Kissmann/dpa

Auf ihren Tischen wurden die Abgeordneten mit einem Weihnachtsgruß überrascht.

Die Politikerinnen und Politiker bekamen einen Kalender und eine kleine hölzerne Hängefigur in Form eines Nussknackers.

Die Aufmerksamkeit sei ein Dankeschön für das gemeinsame Jahr, sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (65, CDU).

"Der Nussknacker soll im übertragenen Sinn symbolisch den Einsatz der Parlamentarier widerspiegeln, die oftmals in herausfordernden politischen Situationen in der Zusammenarbeit im Parlament nach Lösungen für das Land sowie die Bürgerinnen und Bürger suchen müssen", teilte die Landtagsverwaltung auf Anfrage mit.