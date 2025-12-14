So viele Gefangene entlässt Sachsen-Anhalt frühzeitig vor Weihnachten

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben bislang sieben Gefangene von der vorzeitigen Entlassung in der Vor-Weihnachtszeit profitiert.

Bisher stehen sieben Häftlinge fest, die noch vor Weihnachten nach Hause dürfen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Im Rahmen der sogenannten Weihnachtsamnestie durften seit Ende November jeweils drei Häftlinge die Anstalten in Halle und Raßnitz verlassen sowie einer das Gefängnis in Burg, wie das Justizministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte.

Das entspreche 176 ersparten Hafttagen.

Die Entscheidungen für sieben weitere Gefangene in der Vollzugsanstalt in Volkstedt stünden noch aus.

Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Die Zahlen sind niedriger als in den vergangenen Jahren, als es jeweils 20 bis 25 vorzeitige Haftentlassungen gab und dadurch teils über 500 ersparte Hafttage.