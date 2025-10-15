Deutlich mehr Ordnungsrufe im Landtag: Diese Partei ist der größte Störenfried

Magdeburg - Im Magdeburger Parlament sind in der laufenden Legislaturperiode deutlich mehr Ordnungsrufe erteilt worden als in den Jahren zuvor.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt geht es immer unsachlicher zu. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Bis Ende September wurden seit 2021 insgesamt 29 Ordnungsrufe ausgesprochen, wie ein Sprecher des Landtags von Sachsen-Anhalt auf Anfrage mitteilte.

Von 2016 bis 2021 waren insgesamt 18 Ordnungsrufe erteilt worden. In der Legislaturperiode davor, als die AfD noch nicht im Parlament war, gab es keinen einzigen.

Von den 29 Ordnungsrufen in dieser Legislaturperiode gingen 24 an AfD-Abgeordnete, drei an die Grünen-Fraktion und je einer an CDU und Linke.

In der vergangenen Legislaturperiode waren 17 an die AfD- und einer an die SPD-Fraktion erteilt worden.

Mehrere Fraktionen haben der AfD vorgeworfen, im Parlament immer wieder für Tabubrüche zu sorgen. Die AfD sieht sich hingegen ungerecht behandelt.

"Wenn es also weniger Ordnungsrufe geben soll, müssen nicht wir uns an die eigene Nase fassen – das sollten insbesondere die beiden Vizepräsidenten tun, die immer wieder willkürliche Ordnungsrufe gegen die Opposition verteilen. Das widerspricht einer neutralen Sitzungsleitung", sagte Co-Fraktionschef Oliver Kirchner.