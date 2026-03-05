Taser, Drohne, Fußfessel: Sachsen-Anhalts Polizei erhält mehr Befugnisse

Magdeburg - Der Landtag hat die Rechte der Polizei in Sachsen-Anhalt ausgeweitet und die Einführung von Tasern beschlossen.

Mit den Änderungen erhält die Polizei neue Befugnisse im Umgang mit Drohnen, zur elektronischen Überwachung von Gefährdern sowie zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt.

"Diese Befugnisse stärken die Arbeit der Landespolizei und das wiederum ist gut für die Bürgerinnen und Bürger im Land", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU).