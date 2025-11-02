Gemeinden attraktiver machen: Diese Städte in Sachsen-Anhalt werden mit Millionen unterstützt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sollen verschiedene städtebauliche Vorhaben durch Bund und Land finanziell unterstützt werden.

Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (61, FDP) möchte lebenswerte Wohnquartiere fördern. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Insgesamt 91,2 Millionen Euro Fördermittel würden in diesem Jahr aufgewendet, um Städte und Gemeinden wieder attraktiver zu machen, erklärte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP).

Wichtig sei, Menschen auch abseits der Ballungsräume lebenswerte Wohnquartiere zu bieten.

Den Angaben nach sollen etwa Arbeiten in den Stadtkernen von Annaburg, Havelberg, Kalbe, Könnern, Magdeburg, Merseburg und Naumburg unterstützt werden.

Ein weiteres Programm will städtebaulich, wirtschaftlich, strukturschwache und sozial benachteiligte Stadt- und Ortsteile stärken.

Mit Hilfe der Fördermittel soll sich in verschiedenen Städten auch mit den demografischen Herausforderungen vor Ort auseinandergesetzt werden.