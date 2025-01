Haseloff gedenkt Opfern des Nationalsozialismus: "Wir dürfen nicht wegsehen"

Bis 2012 war Wolffsohn Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.

Der Historiker Michael Wolffsohn sagte in seiner Gedenkrede, 80 Jahre nach Auschwitz müsse man mehr "über die Wehrhaftigkeit von Demokratien ganz allgemein und der deutschen im Besonderen" reden.

Die Demokratie werde nur durch das Engagement vieler Menschen und ihre Beteiligung an den öffentlichen Diskursen erhalten, so Haseloff.

"Geschichtsvergessenheit macht blind", sagte er am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes für die Opfer des Nationalsozialismus in Magdeburg .

Am 27. Januar 1945 war das deutsche Konzentrationslager Auschwitz von Soldaten der Roten Armee befreit worden. An jenem Tag findet jährlich der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" statt.