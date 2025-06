05.06.2025 12:50 Kampf gegen Lehrermangel: Sachsen-Anhalt schreibt neue Stipendien aus

Vor allem in ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt mangelt es an Lehrkräften. Mit weiteren Stipendien will das Land Menschen für den Beruf gewinnen.

Von Dörthe Hein Magdeburg - Sachsen-Anhalt vergibt 25 weitere Stipendien für Lehramtsstudierende, die später in ländlichen Regionen des Landes unterrichten wollen. Alles in Kürze Sachsen-Anhalt vergibt 25 Stipendien für Lehramtsstudierende

Stipendiaten unterrichten später in ländlichen Regionen

Monatlich 600 Euro während der Regelstudienzeit

Verpflichtung zum Unterrichten in bedürftigen Regionen

Insbesondere Sekundar- und Förderschulen benötigen Lehrkräfte Mehr anzeigen Mit mehreren Aktionen und Stipendien versucht Sachsen-Anhalt Menschen für den Lehrerberuf zu gewinnen. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa "Mit dem Weltenretter-Stipendium wollen wir frühzeitig Nachwuchslehrkräfte gewinnen und gezielt in die Regionen bringen, in denen sie besonders dringend gebraucht werden", erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (62, CDU). Dazu gehört die Region Altmark im Norden Sachsen-Anhalts. Die Studierenden erhalten während der Regelstudienzeit monatlich 600 Euro. Im Gegenzug verpflichten sie sich, für eine Zeit in Regionen und an Schulen zu unterrichten, wo besonderer Bedarf besteht. Magdeburg Politik Magdeburg macht mehr als fünf Millionen Euro für Kinderschutz locker Insbesondere für Sekundarschulen werden Lehrkräfte gesucht, aber auch für Förderschulen. Das "Weltenretter-Stipendium" ist seit 2023 schon mehrfach ausgeschrieben worden, die Förderung soll weitergeführt werden.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa