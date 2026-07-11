"Keine Chance auf Mehrheiten": AfD-Landeschef Reichardt attackiert Regierungschef Schulze

Magdeburg - Der sachsen-anhaltische AfD -Landeschef Martin Reichardt (56) hat die CDU scharf kritisiert und Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU) Lügen vorgeworfen.

AfD-Landeschef Reichardt (56) nennt die CDU eine Partei von "machtgierigen Unionsspießern". © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Schulze wisse genau, dass er lüge, wenn er eine Zusammenarbeit mit den Linken ausschließe, sagte Reichardt zu Beginn eines AfD-Landesparteitags in Magdeburg. "Denn ohne die Linken hat Herr Schulze überhaupt keine Chance auf irgendwelche Mehrheiten."

Reichardt sagte weiter: "Unsere historische Aufgabe ist es, diese Mehrheit aus Deutschlandhassern und machtgierigen Unionsspießern zu verhindern." Schulze stehe für eine "pseudokonservative Regierung, die an den Fäden der Linksextremisten zappelt".

Acht Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist heute die Neuwahl des Landesvorstands geplant. Außerdem möchte die AfD auf dem Parteitag ein 100-Tage-Programm vorstellen.

In Umfragen hatte die Partei mit ihrem 35-jährigen Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zuletzt deutlich vor der CDU gelegen. In Sachsen-Anhalt wird die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Landesverband hat rund 3500 Mitglieder.