CDU und AfD ganz vertraut? Brisantes Foto sorgt für mächtig Zündstoff

Dessau-Roßlau - Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat ein Foto von AfD -Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) und CDU -Fraktionschef Guido Heuer (59) Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst.

Guido Heuer (CDU, 59) wies die Anschuldigungen zurück. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Bild war bei einer Podiumsdiskussion in Halberstadt (Landkreis Harz) entstanden, der CDU-Mann stützt sich auf die Schulter des AfD-Politikers, beide Abgeordnete haben die Hand am selben Mikrofon.

Über die Veranstaltung hatte zunächst die "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, auf der Plattform X verbreitete auch der Berliner Journalist Robin Alexander (51) das Foto.

Heuer wies den entstandenen Eindruck einer Vertrautheit am Rande des Landesparteitags der CDU in Dessau-Roßlau zurück. "Das war eher Konfrontation, keine Verbrüderung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Es habe für mehrere Podiumsteilnehmer nur zwei Mikrofone gegeben. In der Situation habe er Siegmund ins Mikro gegriffen, weil dieser "die Unwahrheit" gesagt habe. "Das war alles."