Keine kleinen Schulen mehr? Das plant Sachsen-Anhalts Bildungsministerin

An den Schulen fehlen Lehrer - das neue System soll helfen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Konkret soll mit dem Gesetz ab dem 1. August 2027 eine Mindestschülerzahl für die Bildung der ersten Klasse in einem Schuljahrgang gelten.

In den drei großen Städten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau liegt sie bei 25 Schülerinnen und Schülern, außerhalb gilt für Grundschulen die Mindestgröße von 15 Schülern an Grundschulen, 20 an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sowie 25 Schülern an Gesamtschulen und Gymnasien.

In einem ersten Entwurf hatte die Bildungsministerin auch höhere Mindestschülerzahlen auf dem Land geplant. Das wurde gekippt. Feußner bedauert das.

Weiterhin gilt, dass Grundschulen in den drei Oberzentren zweizügig sein müssen, im ländlichen Raum reicht eine Klasse je Jahrgang. Weiterführende Schulen sollen in den kreisfreien Städten mindestens drei Parallelklassen je Jahrgang haben, im ländlichen Raum liegt die Mindestzahl bei zwei. Wie viele Schulen die Kriterien künftig nicht mehr erfüllen, konnte Feußner nicht sagen.

Zugleich bekommen die Schulträger laut Feußner mehr Flexibilität. Sie können künftig mehr Schulen derselben Schulform zu einem Schulverbund fusionieren, wenn sie allein nicht ausreichend Schüler finden. Bislang gibt es die Möglichkeit nur für Grundschulen.