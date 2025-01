Mehr Lehrkräfte verlassen die Schulen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Schüler kennen es, Eltern und auch Lehrer - Unterricht fällt aus. Das Land Sachsen-Anhalt versucht vieles gegen den Lehrermangel. Was Bildungsministerin Eva Feußner (61, CDU ) zum festgeschriebenen Ziel der Koalition sagt.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie würde das heute nicht mehr so formulieren, "weil ich glaube, es war schon in der vorherigen Koalitionsverhandlung utopisch, dieses Ziel zu erreichen".

Es klafft weiter eine Lücke, die das Land nicht schließen kann. Es ist nicht der komplette in der Stundentafel vorgesehene Unterricht rechnerisch und praktisch abgedeckt.

Von den neu eingestellten Lehrkräften waren etwa 1550 ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und gut 580 Seiteneinsteiger, wie das Bildungsministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte.

Alles in allem arbeiteten an den allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen des Landes 16.586 Lehrkräfte, davon knapp 14.750 an den allgemeinbildenden Schulen. Sie wurden unterstützt von 2115 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie etwa 110 Schulverwaltungsassistentinnen und -assistenten.