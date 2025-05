Nach super FCM-Saison: Gibt's jetzt ein neues Stadion?

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) hat sich gegen den Bau eines neuen Fußballstadions ausgesprochen. © TAG24

"Ein Stadion am Rande der Stadt irgendwo an der Autobahn ist für mich nicht zielführend. Es gehört in Magdeburg zum Fußball dazu, dass man zum FCM den Weg durch die Stadt und auch wieder zurück nimmt", sagte die parteilose Stadtchefin in einem Interview der "Magdeburger Volksstimme".

Zur angespannten Verkehrssituation bei Spielen des Zweitligaclubs sagte Borris, dass Fans möglichst zu Fuß, mit dem Rad oder Bus und Bahn anreisen sollten.

Zudem sei ein besserer Shuttleverkehr im Gespräch. "Langfristig sollen eine dritte Elbquerung im Süden und eine Umgehungsstraße in Ostelbien Verbesserungen bringen", sagte Borris.

Über einen Verkauf des bislang städtischen Stadions an den FCM sei bislang nicht diskutiert worden, sagte die Oberbürgermeisterin.