Neues Gesetz soll Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt schützen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird die Unterstützung von Kunst und Kultur als Staatsziel erstmals in Form eines Gesetzes verankert.

Mit dem Gesetz sollen laut Kulturminister Rainer Robra (74, CDU) die Kunst- und Kulturfreiheit zu verteidigt werden. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das sei Basis des großen Freiheitsversprechens an Kunst und Kultur, sagte Kulturminister Rainer Robra (74, CDU) im Parlament in Magdeburg.

"Es ist Teil dessen, wofür viele Menschen 1989 hier auf die Straße gegangen sind. Heute lösen wir dieses Versprechen endlich vollständig ein."

Mit Ausnahme der AfD-Fraktion, die sich enthielt, stimmten alle Abgeordneten im Landtag für das Gesetz.

Dieses beschreibt laut Robra endlich, was in Sachsen-Anhalt unter Kunst und Kultur verstanden werde, auch als Bildungsangebot und Wirtschaftsfaktor.

"Es stellt klar, welche zentralen Kulturbereiche und Infrastrukturen Unterstützung erwarten dürfen", sagte der Minister. Die Strukturen sollen resilient aufgestellt werden, um auch künftig die Kunst- und Kulturfreiheit zu verteidigen.

Weitere Punkte sind etwa die Stärkung von Bibliotheken, der musikalischen Bildung und des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Bereich.