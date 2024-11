Sachsen-Anhalt startet Bezahlkarte für Geflüchtete!

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt werden Asylbewerber nun mit der Bezahlkarte ausgestattet - Bargeld erhalten sie nur noch als kleines Taschengeld von bis zu 50 Euro pro Monat.

Innenministerin Tamara Zieschang (54, CDU) mit der neuen Bezahlkarte für Asylbewerber. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten vom beauftragten Dienstleister ab sofort rund 9.500 dieser Karten. Die ersten Bezahlkarten könnten somit noch im November an die Leistungsberechtigten ausgegeben werden, so das Innenministerium in Magdeburg.

Damit werden Leistungen, die bisher als Bargeld ausgezahlt oder auf ein Konto überwiesen wurden, jeden Monat auf die Bezahlkarte gebucht.

Innenministerin Tamara Zieschang (54, CDU) erklärte, es handele sich um einen Baustein, um irreguläre Migration zu reduzieren.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) betonte, die Migrationsdebatte beschäftige die Menschen mit Blick auf Wahlen besonders. Man habe die Signale aus der Bevölkerung verstanden. Er verwies auf den gemeinsamen Beschluss aller Bundesländer zur Einführung der Bezahlkarte.

Mit der Karte soll beispielsweise verhindert werden, dass die Asylbewerber Geld ins Ausland transferieren oder es an Schlepper zahlen. Zugleich soll mit den Karten der Verwaltungsaufwand reduziert werden, die Bargeldausgabe entfällt. Die Entlastung hatte sich in einem Testlauf mit rund 1.000 Karten in Magdeburg bestätigt.