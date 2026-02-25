Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft bei der AfD: Jetzt rückt auch CDU in den Fokus

Magdeburg - Vetternwirtschaft nun auch in der CDU in Sachsen-Anhalt ? Die Diskussion um Posten für Angehörige von Parteikollegen geht weiter.

Guido Heuer (59, CDU) hat sein Büro in einer Immobilie der Familie Barthel gemietet. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa

Wie eine Recherche von MDR INVESTIGATIV ergeben hat, soll CDU-Fraktionschef Guido Heuer (59) die Mutter von Rechnungshof-Präsident Kay Barthel (55) beschäftigen. Heuer habe zudem sein Wahlkreisbüro in einer Immobilie der Familie Barthel gemietet.

Kay Barthel gibt an, dass er gemeinsam mit seinen Eltern im Grundbuch des Objekts stehe, die Einnahmen der Miete jedoch nicht an ihn gingen.

Doch wie kann ein Rechnungshof-Chef die Ausgaben von Fraktionen wirklich unabhängig prüfen, wenn gleichzeitig Geld von einem Fraktionsvorsitzenden in die eigene Familie fließt?

Barthel weist die Kritik zurück. Nichts daran würde gegen die geltenden Regeln verstoßen. "Ich bin wie jede Person an Recht und Gesetz gebunden und nach diesen Maßstäben zu beurteilen", so Barthel gegenüber dem MDR.