Vorwürfe zurückgewiesen: Feußner kritisiert Hetzkampagne um Intel-Eklat!

Zuletzt sorgte eine fragwürdige E-Mail im Ministerium für Aufsehen. (Symbolbild) © 123RF/robird

"Nach mehreren Briefen unbekannter Absender, vielen Gerüchten, Unterstellungen und Skandalisierungen sowie einer gefälschten E-Mail ist das Maß nun voll", erklärte die CDU-Politikerin am Montag schriftlich.

"Das Ministerium und meine Person sehen sich einer von Hass und Unwahrheiten getriebenen Hetzkampagne gegenüber, die es gilt, vollumfänglich aufzuklären!" Das Ministerium prüfe auch rechtliche Schritte.

Zuletzt hatten Medien über eine angebliche E-Mail aus dem Ministerium berichtet, in der es eine Anweisung zum Löschen von Daten im Zusammenhang mit einer umstrittenen Stellenausschreibung gegeben haben soll.

Dazu hieß es am Montag in der Mitteilung: "Das Ministerium für Bildung stellt fest, dass es sich bei dem in den Medien veröffentlichten Foto – offenbar ein Papier, auf dem eine ausgedruckte, zerrissene, wieder zusammengeklebte und fotokopierte E-Mail zu sehen ist – um einen Fake handelt."

Zwei Ministeriumsmitarbeiter hätten aus freien Stücken an Eides statt erklärt, dass eine solche E-Mail nicht existiere. Auch Feußner versichere, eine solche Mail nicht erhalten zu haben.