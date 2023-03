Intel-Eklat! Wurde bei einer Stellenausschreibung gepfuscht?

Das Bildungsministerium um Eva Feußner (60, CDU) schrieb im vergangenen Jahr eine dubiose Stellenausschreibung für Intel aus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Im Bildungsministerium um Eva Feußner (60, CDU) sollte eine neue Stabsstelle geschaffen werden, die sich mit der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel befassen sollte.

Konkret solle der Kandidat die Abläufe koordinieren und Konzepte für die Integrierung verschiedener ausländischer Arbeitskräfte vorlegen.

Dazu würde der Posten auch super bezahlt werden: Auf den künftigen Amtsinhaber warte eine Vergütung nach Tarifgruppe A16, das bedeutet stattliche 6196 Euro brutto pro Monat.

So weit, so gut. Nun erhebt jedoch die Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt Zweifel an der Legitimität und Transparenz des Besetzungsverfahrens, denn die Details der Stellenausschreibung werfen einige Fragen auf, schreibt die Volksstimme.

Im Besonderen: Diente die Ausschreibung nur als Deckung, um danach die Stelle intern besetzen zu können?