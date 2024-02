Daten vernichtet? Erneut schwere Vorwürfe gegen Bildungsministerin Feußner wegen Stellenpfuschs!

Am ersten Weihnachtsfeiertag soll es nach Angaben des MDR eine E-Mail aus der Leitungsebene an einen Ministeriumsmitarbeiter gegeben haben, mit der Anweisung, alle Daten zum Betreff "Dr. K." zu vernichten.

In einer E-Mail soll der Beamte aufgefordert worden sein, zahlreiche Daten zu löschen. (Symbolbild) © 123RF/robird

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2022 um 10.17 Uhr soll der Mitarbeiter auf seiner Dienstadresse folgende Nachricht erreicht haben: "Lieber [...], lösche alles, was du von mir und Frau Feußner in dieser Sache bekommen hast. Wir machen das auch. Auch diese Mail. Zu Diesener kein Wort. Der muss sich selbst helfen. Wenn die Sache eskalieren sollte, mach dir keine Sorgen. Ich habe mit Frau Feußner gesprochen. Wir schützen dich."

Dies geschah, nachdem die Magdeburger "Volksstimme" über erste Zweifel an dem Bewerbungsverfahren berichtet hatte.

Der Beamte, gegen den sich das derzeitige Verfahren richtet, gilt als Hauptakteur in der Stellen-Affäre. Gemeinsam soll er mit dem Staatssekretär Frank Diesener (57, CDU) dem damaligen Leiter des Ecole-Gymnasiums Barleben im Oktober 2022 vorausschauend einer Position bei Intel im Ministerium zugesagt haben und das drei Monate vor dem offiziellen Ausschreibungsstart.

Juni 2023 feuerte Feußner dann ihren Staatssekretär wegen "unprofessionellen" Verhaltens. Auch der Schulleiter verlor aufgrund der Vorwürfe seinen Job. Fast ungeschoren kam lediglich der Ministeriumsmitarbeiter davon. Er wurde lediglich versetzt, allerdings auf eigenen Wunsch auf eine von ihm gewünschte Stelle.