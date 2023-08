Slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová mit Kaiser-Otto-Preis 2023 in Magdeburg geehrt

Mit dem Kaiser-Otto-Preis erinnert die Stadt an die Verdienste Ottos des Großen. (Archivbild) © DPA

In der Begründung des Preiskomitees, warum der Preis an Präsidentin geht, heißt es unter anderem: "In bewegenden und schwierigen Zeiten für Europa, geprägt von großen Krisen, wie wir sie momentan erleben, war und ist Zuzana Čaputová eine engagierte und passionierte Streiterin für fundamentale Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Freiheit sowohl in ihrem Land als auch in Europa."

In der konservativ geprägten Slowakei setzte sie sich zudem mutig und leidenschaftlich für die Gleichberechtigung von Homosexuellen und ethnischen Minderheiten ein, engagiert sich für den Klimaschutz und gebe denjenigen eine Stimme, die von der Gesellschaft nicht gehört werden.

Mit dem Kaiser-Otto-Preis erinnert die Stadt an die Verdienste Ottos des Großen und ehrt Persönlichkeiten bzw. Institutionen, die sich um die Förderung des europäischen Gedankens verdient gemacht haben.

Die überzeugte Europäerin Zuzana Čaputová passt durch ihr Engagement in besonderer Weise in den Reigen der bisherigen Kaiser-Otto-Preisträger.