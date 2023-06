Gebrechliche Katzen-Omi sucht Zuhause für ihren Lebensabend: Wer hat Mitleid mit ihr?

Schmerzen hat Toivo wohl keine mehr, trotzdem hinkt sie sehr stark. Auch ein Ödem wurde in ihrem Kopf entdeckt, was wahrscheinlich ihrem hohen Alter geschuldet ist - sie wird auf mindestens 15 Jahre geschätzt.

Hinzu kommen einige Verdauungsprobleme, auf die sich ein potenzieller Pfleger oder Besitzer einstellen müsste - Berührungsängste sollte man da auf keinen Fall haben.

Doch trotz all dem, was Toivo in ihrem Leben schon körperlich durchmachen musste, sucht sie trotzdem nichts anderes als Liebe und Zuneigung - und sie ist eine echte Kuschelmaschine. Die dreifarbige Katze sucht jetzt eine Endpflegestelle, um in ihrem Lebensabend noch ein paar gemütliche Momente verleben zu können.

Habt Ihr Interesse an Toivo oder den anderen Tieren? Alle Infos findet Ihr auf der Website des Tierheims in Gardelegen.