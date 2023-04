Katzenbabys aus Tierheim geklaut: Nun kommt die traurige Konsequenz

Das Katzenbaby Lagacy wurde von Besucher aus dem Tierheim Gardelegen geklaut. Nun ist er verstorben. © Screenshot/Facebook/Tierheim Gardelegen

Am 21. April bemerkten die Pfleger des Tierheims, dass die Katzenbabys Lillet und Lagacy nicht mehr bei ihrer Mutter aufzufinden waren.

Direkt hatten sie einige Besucher im Verdacht. Wenig später konnte die Polizei die beiden Jungtiere in der Wohnung der Verdächtigen auffinden und sie wieder in die Obhut des Tierheimes bringen. Zunächst waren alle überaus erleichtert, den Kitten ging es den Umständen entsprechend offenbar gut.

Doch nun kam der traurige Schlag: Katzenbaby Lagacy sei am 27. April verstorben. "Wir sind unendlich traurig", teilte das Tierheim auf Social Media mit.

Die Pfleger wussten bis dato nicht, was mit den beiden Babys in der Zeit passiert ist, in denen sie abwesend waren.

"Lagacy hatte eine akute Lungenentzündung, er brach gestern einfach zusammen. Danach setzte die Schnappatmung ein", schreibt das Tierheim aus dem Norden von Sachsen-Anhalt.