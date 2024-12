Nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Das sagen Olaf Scholz und weitere Politiker

Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. © Heiko Rebsch/dpa

Olaf Scholz (66, SPD) schrieb auf X: "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden." Der Bundeskanzler wird am morgigen Samstag auch selbst vor Ort sein.

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69) meldete sich ebenfalls auf X: "Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus Magdeburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern."

AfD-Chefin Alice Weidel schrieb auf der Plattform: "Die Bilder aus Magdeburg sind erschütternd! In Gedanken bin ich bei den Hinterbliebenen und Verletzten. Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende?"

Ebenso ergriff der FDP-Vorsitzende Christian Lindner (45, FDP) das Wort auf X: "In Magdeburg wurden viele Menschen Opfer eines tödlichen Anschlags. Die Bilder haben mich schockiert. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Einsatzkräfte vor Ort."