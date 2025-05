15.05.2025 16:35 Beim Abbiegen übersehen: Biker bei Frontalcrash schwer verletzt

Am Mittwoch kam es in der Dodendorfer Straße in Magdeburg zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Mittwochmittag kam es in Magdeburg zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Für den 61-jährigen Biker ging es mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Dodendorfer Straße, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 39-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in die Wanzleber Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 61-Jährigen auf seinem Motorrad. Magdeburg Unfall Rote Ampel überfahren: Kia kracht in E-Roller, Frau schwer verletzt Beide seien frontal zusammengestoßen, so die Polizei. Dabei stürzte der Biker und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Im Bereich Dodendorfer Straße/Wanzleber Straße kam es deshalb zu Verkehrseinschränkungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

