Tragischer Unfall: Mutter will Kind vor Straßenbahn retten und stirbt

Magdeburg - Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg ums Leben gekommen.

Eine Mutter starb in Magdeburg bei dem Versuch, ein Kind vor einer Straßenbahn zu retten. (Archivfoto) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Julian Stratenschulte/dpa

Das teilte die Polizei mit. Demnach war am Samstagabend eine Straßenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet.

Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen hatte die Frau offenbar versucht, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht und stürzte. Das Kind blieb unverletzt.