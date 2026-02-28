Fünf Menschen bei Auffahrunfall in Magdeburg verletzt

Magdeburg - In Magdeburg wurden am Freitagabend gleich fünf Menschen bei einem Unfall verletzt.

Ein Autofahrer bemerkte die rote Ampel zu spät. (Symbolfoto) © dpa/Lino Mirgeler

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, krachte es gegen 18.55 Uhr im Bereich Leipziger Chaussee/Am Hopfengarten.

Ersten Ermittlungen zufolge waren zunächst fünf Autofahrer auf der Leipziger Chaussee in Richtung Leipziger Straße unterwegs. An einer roten Ampel kamen die ersten vier Fahrzeugführer im Alter zwischen 27 und 65 Jahren zum Stehen.

Dies bemerkte der 67-jährige Fahrer des fünften Wagens jedoch zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Durch die starke Kollision wurden auch die übrigen drei Autos beschädigt.

Beim Aufprall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, erklärte ein Sprecher der Polizei.