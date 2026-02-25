Transporterfahrer übersieht Fußgängerin: Frau muss ins Krankenhaus

Magdeburg - Schwerer Unfall im Magdeburger Südwesten! Am Montagmorgen wurde ein Fußgänger von einem Transporter erfasst.

In Magdeburg wurde eine Fußgängerin angefahren. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Ein 21 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Transporter auf der Leipziger Chaussee im Stadtteil Reform unterwegs und wollte dort in den Kirschweg abbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt ging eine 33-jährige Passantin bei Grün über die Straße - dies übersah der Brummifahrer jedoch.

Es kam zu einem schweren Zusammenprall, wodurch die Fußgängerin verletzt wurde, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Mittwoch mit.

Sie wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.