Transporterfahrer übersieht Fußgängerin: Frau muss ins Krankenhaus
Magdeburg - Schwerer Unfall im Magdeburger Südwesten! Am Montagmorgen wurde ein Fußgänger von einem Transporter erfasst.
Ein 21 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Transporter auf der Leipziger Chaussee im Stadtteil Reform unterwegs und wollte dort in den Kirschweg abbiegen.
Zu diesem Zeitpunkt ging eine 33-jährige Passantin bei Grün über die Straße - dies übersah der Brummifahrer jedoch.
Es kam zu einem schweren Zusammenprall, wodurch die Fußgängerin verletzt wurde, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Mittwoch mit.
Sie wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Über die Schwere ihrer Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen eingeleitet.
