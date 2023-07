01.07.2023 16:10 Unfall auf der B1: Rentner wird in Auto eingeklemmt

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der B1 in Richtung Heyrothsberge zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann in seinem Auto eingeklemmt wurde.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Auf der B1 in Richtung Heyrothsberge kam es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Warum der Rentner von der Straße abkam, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg sei der Rentner auf Höhe "Zum Friedensweiler" nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte der Verletzte jedoch befreit werden. Anschließend wurde der Verunfallte stationär im Krankenhaus aufgenommen. Magdeburg Unfall Gecrashter Lkw blockiert Fahrbahn und Fußweg: Ladung verteilt sich über Straße Das Fahrzeug des älteren Herren war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

