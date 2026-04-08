Unfall in Magdeburg legt Linienverkehr auf Nordbrückenzug lahm

Magdeburg - Am Mittwochvormittag ist es in Magdeburg zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen.

Eine Bahn der Linie 9 war an dem Unfall beteiligt. (Symbolbild) © Peter Gercke/Magdeburger Verkehrsbetriebe

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, soll sich der Unfall im Bereich der Walther-Rathenau-Straße ereignet haben.

Eine Bahn der Linie 9 soll zudem an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Mehrere Rettungswagen und Streifenwagen waren im Einsatz.

Wie genau es zu dem Crash kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Mindestens eine Person wurde jedoch verletzt, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Aufgrund der Umstände konnte vorübergehend kein Straßenbahnverkehr über den Nordbrückenzug fahren.

Bahnfahrende wurden gebeten, die Haltestelle Arenen oder Jerichower Platz (Linie 6) zu nutzen.