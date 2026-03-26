Mehrere Schwerverletzte nach Kreuzungscrash in Magdeburg
Magdeburg - Am Mittwochabend kam es in Magdeburg zu einem schweren Unfall mit mehreren, zum Teil schwer verletzten Personen.
Das Unglück ereignete sich laut der Polizei auf der Kreuzung Brenneckestraße/Blankenburger Straße.
Ersten Ermittlungen zufolge sind hier zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Durch den starken Aufprall prallte eines der Autos gegen einen dritten Wagen, hieß es weiter.
Mehrere Personen wurden bei dem Crash verletzt, zwei von ihnen schwer.
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Sie mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Diese dauern derzeit an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa