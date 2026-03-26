Mehrere Schwerverletzte nach Kreuzungscrash in Magdeburg

In Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Mittwochabend kam es in Magdeburg zu einem schweren Unfall mit mehreren, zum Teil schwer verletzten Personen.

Zwei Verletzte mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Zwei Verletzte mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Das Unglück ereignete sich laut der Polizei auf der Kreuzung Brenneckestraße/Blankenburger Straße.

Ersten Ermittlungen zufolge sind hier zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Durch den starken Aufprall prallte eines der Autos gegen einen dritten Wagen, hieß es weiter.

Mehrere Personen wurden bei dem Crash verletzt, zwei von ihnen schwer.

Kontrolle verloren: Auto kollidiert mit Apotheke, Rentnerin verletzt
Magdeburg Unfall Kontrolle verloren: Auto kollidiert mit Apotheke, Rentnerin verletzt

Sie mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Unfall: