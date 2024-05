Universität Magdeburg: Kooperation mit indischen Elite-Universitäten

Magdeburg - Nach der Indien-Reise einer Delegation der Uni Magdeburg steht fest: Die hiesige Otto-von-Guericke-Universität will zukünftig eng mit indischen Elite-Universitäten kooperieren.

An der SPMVV Women's University in Tirupati, Indien, studieren nur Frauen, was die deutschen Besucher überraschte. © SPMVV Women‘s University Tirupati

An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sind bereits viele indische Studierende eingeschrieben, vor allem in den technischen Studiengängen.

Nun soll Kooperation und Partnerschaft zwischen den zwei Ländern ausgebaut werden.

Der Rektor und Mitarbeitende der Magdeburger Universität haben auf ihrer Reise nach Indien führende technischen Universitäten des Landes besucht: Das Indian Institute of Technology IIT in Delhi, Hyderabad und Tirupati.

Mit diesen Instituten ist jetzt einiges geplant: Studierendenaustausche, gemeinsame Forschungsprojekte und sogar die Möglichkeit für Doktoranden, ihre Promotionszeit komplett im anderen Land zu verbringen.

Dafür sucht die Otto-von-Guericke-Universität aktuell eine Möglichkeit, eine ständige Präsenz in Indien zu haben, so wie Universitäten in Heidelberg, München und Köln es bereits vormachen.