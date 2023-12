Von Dickpic bis Gefängniseinbruch: Das sind Sachsen-Anhalts skurrilste Polizeifälle 2023!

Sachsen-Anhalt - Selbst für erfahrene Polizisten könnten diese Fälle etwas kurios klingen: Von spirituellen Eigenarten, unabsichtlichen Einbrüchen bis verräterische Technik - auch im Jahr 2023 hatte Sachsen-Anhalt wieder so einige kuriose Einsätze zu verzeichnen. TAG24 hat für Euch die skurrilsten Fälle zusammengefasst.

Als ein 46-Jähriger freiwillig auf der Polizeiwache in Salzwedel erschien, schoss er sich ein Eigentor . Der wollte den Polizisten nämlich zeigen, dass sein Auto inzwischen TÜV habe und somit die Ordnungswidrigkeit, die deshalb gegen ihn vorlag, ja eingestellt werden könne.

Als sie einen tief schlafenden Fahrgast an der Endhaltestelle aufweckten und nach seinem Ausweis fragten, zeigte dieser nicht den gewöhnlichen Perso, sondern ein Foto seines Penis auf seinem Handy . Schön ist was anderes ...

Da wurden die Magdeburger Polizisten in einer Regionalbahn mit einem ganz besonderen Bild überrascht.

Das Zugpersonal kontaktierte daraufhin die Bundespolizei, die in Halle bereits am Bahnsteig auf den Störenfried wartete. Der Täter zeigte sich zunächst kooperativ und folgte den Anweisungen der Beamten.

Eine Schaffnerin ertappte einen blinden Passagier in einem Intercity-Express von Berlin nach Halle. Statt seine Tat einzugestehen, biss der 34-Jährige der Zugbegleiterin kurzerhand in den Finger und beleidigte sie auch noch.

Als Grund für ihren Stopp auf dem Friedhof gab sie an, eine Konversation mit ihrem Schöpfer führen zu wollen. Bei ihren Verbrennungen im Gesicht handelte es sich zudem lediglich um einen starken Sonnenbrand.

Zeugen bemerkten eine Frau mit starken Verbrennungen auf einem Friedhof in Jersdorf bei Magdeburg und meldeten diese bei der Polizei. Beim Eintreffen stellten die zuständigen Beamten schnell fest, dass es sich bei der Frau um eine Spirituelle aus Berlin handelte, welche sich auf der Reise nach London befand.

Statt Gefängnisausbruch mussten sich die Beamten um einen Einbruch kümmern. (Symbolbild) © 123rf/albund x1

Betrunkener bricht in Gefängnis ein und ruft vor Schreck die Polizei

Ein offenbar desorientierter und betrunkener 18-Jähriger schaffte es, von außen in die Sperrzone eines Gefängnisses in Halle zu klettern und löste den Alarm aus. Die Mitarbeiter vermuteten zunächst einen Ausbruchversuch, stellten dann aber den "anstaltsfremden" jungen Mann fest.

Der habe den zwei bis drei Meter hohen Vorzaun überwunden und sei in der Sperrzone vor der eigentlichen deutlich höheren Sicherungszaunanlage herumgelaufen.

Diesem kam seine Situation offenbar so merkwürdig vor, dass er zugleich die Polizei über den Notruf alarmierte: Er halte sich an einem ihm unbekannten Ort auf.

Der Mann soll laut den Beamten so stark alkoholisiert gewesen sein, dass er nach einem Partybesuch auf dem Heimweg nicht bemerkte, wie er in den Sperrzonenbereich vor der Anstaltsumfriedung gelangte.

Mann gönnt sich Bier in Waschanlage

Polizeibeamte in Blankenburg hatten es mit einem kuriosen Kleinkriminellen zu tun: Ein betrunkener Mann blockierte eine Autowaschanlage und hatte es auf die Mitarbeiter abgesehen.

An einer Aral-Tankstelle in Blankenburg stellten die Beamten nach einem Anruf einer Mitarbeiterin einen 43-jährigen Mann fest, der sich in der Autowäsche niedergelassen hatte, um dort sein Bierchen zu trinken. Die Mitarbeiter erklärten, dass sie den Trunkenbold aus der Anlage verscheuchen wollten. Daraufhin soll der Mann sie übel beschimpft haben.

Die Polizeibeamten konnten den Mann schließlich ausfindig machen und konfrontieren - er gab seine Taten sofort zu und wurde dann des Platzes verwiesen.