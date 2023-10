Von Schnäppchenjagd bis Johnny Cash: Diese Events erwarten Euch am Wochenende in Magdeburg!

TAG24 hat für Euch wieder die aufregendsten Events des Wochenendes zusammengestellt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Auch an diesem Wochenende gibt es so einige Veranstaltungen in Magdeburg, die einen Besuch wert sind. TAG24 hat für Euch wieder eine bunte Mischung zusammengestellt.

Nachtflohmarkt

Herrenkrug - Jetzt werden wieder Schnäppchen gejagt! Auf dem Messegelände im Herrenkrug findet an diesem Samstag wieder der Nachtflohmarkt statt. Von 15 bis 23 Uhr haben Besucher die Chance, an zahlreichen Ständen richtige Schätze zu finden. Der Eintritt kostet 3 Euro . Kinder bis 14 Jahre kommen kostenlos rein.

Auf dem Nachtflohmarkt in Magdeburg wird jeder fündig. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

5. Nashville Days

Festung Mark - Zu Ehren des legendären Johnny Cash und zur Würdigung der Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg und Nashville finden am Samstag und Sonntag in der Festung Mark wieder die Nashville-Days unter dem Motto "Just like Cash" statt. Neben klassischem Nashville-Rock können sich Besucher ebenfalls über original amerikanische Autos und mehrere Ausstellungen, unter anderem über Johnny Cash, freuen. Zum Abschluss des Festivals am Sonntag kommen Besucher ab 12 Uhr für die Ausstellungen kostenfrei auf das Gelände. Eintritt für Samstag: Vorverkauf 18 Euro (zzgl. Gebühr), Abendkasse 25 Euro

Fans von Johnny Cash sind bei den Nashville Days genau richtig. (Symbolbild) © 123RF/pureshot

Elbauenpark - Am Samstagabend laden die Veranstalter der zauberhaften LUMAGICA in Magdeburg zum nächsten Highlight ein: Eine Date Night unter dem Titel "Licht trifft Schatten". Von 17.30 bis 0 Uhr können sich Besucher von magischen Stelzenwesen, Feuershows, Musik und den Lumagica-Lichtinstallationen in eine andere Welt entführen lassen. Für den Zutritt zur Date Night ist kein kostenpflichtiges Zusatzticket nötig, die im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlichen Tickets für alle Slots am Samstag berechtigen zum Eintritt.

Über 250 Lichtmotive bringen große und kleine Augen zum Leuchten. © Nico Schimmelpfennig

Durch den tropischen Regenwald im Gewächshaus

Gruson-Gewächshäuser - Am Sonntag veranstalten die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße erneut einen thematischen Rundgang. Ab 15 Uhr können Pflanzenliebhaber bei der Führung mehr über Pflanzen des tropischen Regenwaldes lernen, die sich in luftiger Höhe am wohlsten fühlen. Der Rundgang kostet einschließlich Eintritt 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, können Plätze unter der 0391/4 04 29 10 reserviert werden.

Entdeckt einzigartige Pflanzen in den Gruson-Gewächshäusern. © Hendrik Schmidt/dpa