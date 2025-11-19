Nach Attentat: So läuft Eröffnung des diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarkts ab

Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt läuft die Eröffnung in diesem Jahr ganz anders ab.

In diesem Jahr findet eine "stille Eröffnung" des Weihnachtsmarktes in Magdeburg statt. (Archivfoto) © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Nach der langen Debatte um das Thema Sicherheit findet der Markt 2025 statt. Doch was ist nach den schrecklichen Ereignissen des Vorjahres für die Eröffnung am Donnerstag geplant?

Laut Stadtsprecher Michael Reif wird der Auftakt um 11 Uhr stattfinden. Statt einem Programm samt Bühne wird es aufgrund der Umstände eine "stille Eröffnung" geben.

Die sonst übliche Auftaktzeremonie zur Eröffnung der Buden und Fahrgeschäfte fällt somit aus.

Besucher haben nach dem Startschuss die Möglichkeit, den Markt sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr und freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr zu durchstöbern.

Am 23. November, also dem Totensonntag, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Am 24. November wird dann zwischen 16 und 17 Uhr der Weihnachtsmann auf dem Markt eintreffen.