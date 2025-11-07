Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt extra Zufahrtsschutz

Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sollen in der nächsten Woche Elemente für den Zufahrtsschutz aufgebaut werden.

Von Christopher Kissmann

Magdeburg - Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sollen in der nächsten Woche Elemente für den Zufahrtsschutz aufgebaut werden.

Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird bald der Zufahrtsschutz aufgebaut.
Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird bald der Zufahrtsschutz aufgebaut.  © Christoph Soeder/dpa

Die Kosten betragen rund 250.000 Euro, wie die Stadt mitteilte. Zu den Elementen gehören etwa Betonsteine und Sperrpoller.

"Ein Großteil der Schutzelemente ist neu." Bei der Konzepterstellung wurde nach Angaben der Stadt Magdeburg eine Handreichung des Bundesverbandes für Veranstaltungssicherheit berücksichtigt.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts ist für den 20. November geplant. Am 20. Dezember, wenn sich der Anschlag jährt, soll der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben.

Weitere 22,5 Millionen Euro für marode Ringbrücken in Magdeburg geplant
Magdeburg Baustellen Weitere 22,5 Millionen Euro für marode Ringbrücken in Magdeburg geplant

Der Markt selbst wird in diesem Jahr anders aussehen als im vergangenen Jahr, als ein 50-Jähriger mit einem Mietwagen durch die Stände fuhr und dabei sechs Menschen tötete und mehr als 300 verletzte.

Taleb A. hatte Lücken genutzt, um auf den Weihnachtmarkt zu fahren und ihn in Richtung einer zentralen Straße auch wieder zu verlassen. Direkt nach der Tat wurde er festgenommen.

Der Prozess gegen den Täter beginnt am Montag.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

Mehr zum Thema Weihnachtsmärkte Magdeburg: